Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq (Composite) : peine autour des 11.500Pts. Cercle Finance • 23/10/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq dessine une ébauche de 'M' baissier sous 12.050/11.950 (à moins de 1% d'écart près, c'est un cas d'école). L'indices a enchainé une séquence de 7 séances de repli, le 'gap' des 11.380 a pu être comblé en intraday le 7 octobre. Le Nasdaq a préservé le support oblique moyen terme qui gravite vers 11.50/11.075Pts. La situation se dégraderait sous ce seuil, il existe un espoir de rebond en cas de clôture du 'gap' des 10.940 du 25 septembre... mais si cela ne se produit pas, gare au pullback vers 10.630.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.37%