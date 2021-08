Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq composite : passe la barre des 15.000Pts information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Moins de 10 semaines après le franchissement des 14.000 (le 10 juin), le Nasdaq composite passe la barre des 15.000Pts et voit son cours multiplié par 2,3 (à 15.020) depuis son plancher des 6.750 de mi-mars 2020. Le dernier mouvement de balancier entre 14.895 et 14.425 induit un potentiel de hausse jusque vers 15.360Pts.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.39%