Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq (Comp.) : tente de soulever la résistance des 12.200 information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 19:43









(CercleFinance.com) - Après une entame de journée en demi-teinte, le Nasdaq (Composite) se hisse au-delà de 12.130 et va tenter de soulever la résistance des 12.200 pour la 3ème fois en 6 mois: la 1ère, c'était le 12 septembre 2022, puis le 2 février 2023, puis de nouveau le 4 avril.

En cas de succès, 900Pts (et +1.000Pts par rapport à ce jeudi) de potentiel à la hausse seraient libérés mécaniquement avec les 13.130 en ligne de mire... mais il existe une résistance à 12.580/12.600 qui remonte au 8 mars 2021 puis 14 mars 2022.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.