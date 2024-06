Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nasdaq Comp.: record absolu égalé à 17.233 information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Alors que les places européennes chutent de -1% en moyenne, rien n'entrave la course aux records du Nasdaq qui égale son plus haut absolu à 17.233 et se positionne pour un nouveau record de clôture (ce serait le 8ème en moins de 4 semaines, le 13ème de l'année).

La règle du report d'amplitude (depuis le plancher des 15.280 du 19 avril) induit un potentiel de hausse de 400Pts supplémentaires, vers 17.600Pts.





