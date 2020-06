Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq Comp. : nouveau record absolu à 9.850Pts Cercle Finance • 08/06/2020 à 19:04









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq Composite établit un nouveau record absolu (provisoire) à 9.850Pts à 17H25. L'indice effectue une 'directissime' de +13% en 15 séances entre 8.705 et 9.850Pts. Le précédent zénith du 19 février avait été inscrit à 9.818 : le débordement de la résistance n'est pas encore acquis (c'est juste un 'soulèvement') et il existe un risque de double-top. Rappel: le Nasdaq n'a jamais inscrit de double-top (comme celui de 2020, ou même moins 'profond') avant de corriger... mais l'indice s'ingénie depuis le 20 mars à nous offrir des scénarios totalement inédits. Bien sûr, les 'bulls' rêvent d'aller 'claquer' un score de 10.000 d'ici la fin de l'été (au rythme acyuel, c'est pour fin juin !) ou fin 2020.

