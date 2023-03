Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nasdaq Comp : gare à la cassure des 11.400 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 19:35

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq Composite poursuit la correction amorcée sous 12.200 le 2 février dernier : la corrélation (négative) avec la remontée des taux semble évidente (et cette hausse ne semble pas terminée).

Alors gare à la cassure des 11.400, le support des 30 janvier et 24 février (et ex-résistance de fin novembre, vers 11.450).

Le Nasdaq devrait au minimum retracer sa hausse du 28/12/2022 au 02/02/2023 et tester la zone des 11.200 (ex plancher des 15 et 25 mai 2022), un retracement de 60% ramènerait l'indice sous 11.000Pts.