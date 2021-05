Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : cassure des 13.700 validée Cercle Finance • 11/05/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - La cassure du support de tendance haussière moyen terme des 13.700 est validée : l'enfoncement des 13.680 a débouché sur le comblement du 'gap' des 13.325 (du 31 mars) puis un test des 13.100. Le 'gap' des 13.075 du 30 mars a failli être comblé avant un rapide rebond vers 13.400 (ex-plancher du 1er avril). Plus globalement, le Nasdaq dessine l'ébauche d'un 'M' baissier d'école avec un double plafonnement sous 14.152 puis 14.204 les 16 février puis 29 avril: le seuil à ne pas casser, au risque de valider un signal de correction majeur, c'est 12.600 (en 0,2% près).

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -0.09%