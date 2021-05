Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : cassure des 13.700, le 'M' baissier s'ébauche Cercle Finance • 05/05/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq Composite poursuit la correction amorcée sitôt inscrit un record absolu vers 14.212Pts le 29 avril (dès l'ouverture) et qui fut suivi d'un 'gap' à la baisse le 30 (vers 13.970 à l'ouverture). Le Nasdaq valide la cassure des 13.700Pts : il ébauche peut-être un 'M' baissier sous les 14.150/14.170Pts (double fixing d'ouverture des 16 février et 27 avril). Mais il reste environ 8% de marge de sécurité avant la cassure des 12.600Pts qui devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 11.913Pts du 3 novembre 2020. XC0009694271

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -1.88%