Nasdaq : bute sur les 15.800Pts, 16.000 toujours accessible

(CercleFinance.com) - Malgré un nouveau record historique sur Apple vers 177$ (et +9% en 5 séances à 176,75$) et la surpondération des 'GAFAM', le Nasdaq bute sur les 15.800Pts. Une rechute sous les 15.600 pourrait préfigurer le comblement du 'gap' des 15.282 du 6/12, voir un re-test du support clé des 15.085/15.090.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -0.80%