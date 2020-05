Nasdaq : à 9.307, au + haut depuis le 25/02, à 5,8% du record

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq avance de +0,7% à 9.307: le gain annuel atteint désormais +3,8%, l'indice se retrouve au plus haut depuis le 25/02, à seulement 5,8% du record absolu du 19 février (au même niveau que le 16 janvier, avant même le début du confinement en Chine).

L'expansion des multiples est tout simplement phénoménale depuis la mi-février, jamais les vedettes du Nasdaq (les 'GAFAM' pèsent à elles 5 plus 40% de l'indice) n'avaient affiché des PER moyens de plus de 50 (et c'est pire en rajoutant Netflix, Nvidia, Tesla, les 3 autres vedettes de 2020) depuis la bulle des 'dot.com'.

La mécanique de la répression financière s'accélère et l'argent n'a pas d'autre choix (TINA) que de s'investir sur les 'titans' et les valeurs gagnant 20% et plus depuis le 1er janvier.

Le scénario d'un retracement des 9.838 peut sembler surréaliste mais si le 'gap' des 9.542 du 21 février était comblé, plus rien n'empêcherait le Nasdaq de grimper, même avec des GAFAM à 60 fois les bénéfices !

Mais qui dans ces conditions trouverait encore un intérêt à prendre le risque d'investir dans l'économie réelle si le virtuel et invulnérable ?