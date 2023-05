Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : 4ème échec sous 12.200/12.230 en 2 mois information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq enchaine un 4ème échec sous 12.200/12.230 en 2 mois: le 1er avait eu lieu de 2 février, puis les suivant les 4, 19 et 28 avril... et le dernier test en intraday s'est produit ce 3 mai (mais participe au 4ème sommet marqué le 28/04).

Un scénario en 'étoile filante' a caractérisé cette séance de conférence de presse de la FED, avec une clôture au plus bas du jour à 12.025Pts.

Le Nasdaq reste bien ancré au sein d'un corridor 11.800/12.250, sachant qu'une seule séance à occasionné une clôture sous 11.930 depuis le 29 mars.

Mais les 11.800 coïncident désormais avec le support ascendant oblique moyen terme issu des planchers des 10.210 et 11.140 du 10 mars (prochain support).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.