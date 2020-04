Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : -4% vers 8.215Pts, tutoie le 'gap' des 8.200 Cercle Finance • 21/04/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq décroche de -4% vers 8.215Pts et se rapproche du comblement du 'gap' des 8.200 du 13 avril. Un retracement de 50% de la récente hausse ramènerait le Nasdaq dans la zone des 7.750 et un retracement de 62% déboucherait sur le comblement du 'gap' des 7.518 du 3 avril (62% = 7.540), avant de rejoindre le support des 7.360Pts du 1er au 3 avril.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -3.48%