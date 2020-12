Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : +39,5% annuel, second +gros gain après +55% en 2009 Cercle Finance • 07/12/2020 à 19:29









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq pulvérise un 48ème record historique annuel: les 12.500 sont surpassés, un zénith vient d'être inscrit à 12.535Pts, c'est à 4% au-delà de l'ex-zénith des 12.038 du 2 septembre (à 12.080) ainsi que du 'fixing' d'ouverture du 09/11 à 12.047. Parti de 10.900 le 30 octobre, le Nasdaq recolle au au S&P500 en termes de performances sur 6 semaines (+15%, très exactement) et le score annuel est désormais le 2ème plus spectaculaire du 21ème siècle avec +39,5% contre un score déjà fantastique de +35% annuel en 2019, avec une croissance de 6,5% supérieure à celle de 2020. Le franchissement des 12.050 a validé un potentiel jusque vers 12.560 (soit +40% de hausse annuelle exactement). Mais vu les niveaux de surachat actuels, impossible d'écarter une correction imprévue et le risque de comblement du gros 'gap' d'évasion haussière du 9 novembre (au-dessus de 11.214) causé par une vague massive de rachat de découvert à l'ouverture.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.23%