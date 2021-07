Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : 1ère incursion de l'histoire au-delà des 14.600Pts Cercle Finance • 02/07/2021 à 19:32









(CercleFinance.com) - Nasdaq inscrit un 6ème record absolu en 9 séances (alors que le S&P500en est à 7 consécutifs) mais il le fait de belle manière en effectuant 1ère incursion de l'histoire au-delà des 14.600Pts: l'indice gagne 0,6% à 14.610 et la séquence ressemble beaucoup à celle de fin juillet à fin novembre 2020, avec 2 sommets (c'était sous le seuil des 12.000, un record absolu) qui lorsqu'ils furent franchis ont donné lieu à un rallye de 3 mois de hausse jusque vers 14.100, d'un seul élan, soit +2.100Pts. La dernière oscillation entre 14.200 et 13.125 valide un objectif de 15.250/15.300.... mais en réalité, avec des valorisation explosent celle de l'an 2000, il semble ne plus y avoir de limite.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.81%