Nasdaq : 1ère incursion au-dessus de 13.000, furia sur Tesla

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq effectue une 1ère incursion au-dessus de 13.000, grâce à un gain de +2,6% qui envoie le Nasdaq vers 13.080. La séance a une fois de plus été marquée par un emballement algorithmique sur Tesla qui a bondi de +8% (vers 822$) et rajouté +50Mds$ à sa capitalisation, contraignant tous les 'automates' de réplication indicielle (ETF et fonds 'passifs') à payer. Le Nasdaq qui est sorti par le haut d'un corridor 12.000/10.600 s'est donc offert un potentiel de gain de +1.400 à +1.500Pts, soit un objectif médian de 13.500Pts... mais la plupart des chartistes parient plus simplement sur un doublement de valeur par rapport à un plancher de 6.650 en 12 mois, ou moins de 10 mois au rythme actuel, soit un cours de 13.300Pts... il ne manque plus que +1,7%, ce serait l'affaire de quelques heures ce vendredi 8 janvier, si Tesla s'envole vers 900$. Et comme une correction ne saurait être exclue, le seuil de retournement court terme se situe vers 12.600.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +2.56%