Nasdaq-100 : retour sur les sommets, à 0,5% du +haut absolu

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 (+0,4% à 16.745) est de retour sur les sommets, à 0,5% du +haut absolu, à une poigné de points de la fermeture du 'gap' des 16.757 du 29/12.

Difficile d'écarter le risque de double-top historique en incluant le zénith des 16.764E du 22/11/2021 : il faudrait pour cela effacer le récent zénith des 16.900 du 28/12 au fixing d'ouverture.





Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +0.52%