Nasdaq-100 : record à 12.950, lourde rechute vers 12.540

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 a inscrit d'entrée de jeu un record à 12.950, avant d'amorcer une lourde rechute vers 12.540 (avalement baissier des gains depuis le 15/12, fermeture du 'gap' des 12.732 du 24/12) puis de se redresser vers 12.650 à mi-séance. Ce genre de volatilité n'est pas bon signe après 4 records consécutifs, mais dans un mouchoir de poche. Attention à la cassure des 12.650 (plancher du 23/12) et surtout gare à l'enfoncement des 12.400. Mais d'ores et déjà, la 'dérive' par rapport à la MM200 est sans précédent depuis fin 1999.

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex -1.73%