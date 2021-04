Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : nouveau record absolu à 14.018Pts. Cercle Finance • 15/04/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 14.018Pts, améliorant celui du 13 avril de +0,13% et celui du 16 février (13.880) de +1% très exactement, et celui du 20/02/2020 de +45%... un écart d'une ampleur jamais observée entre 2 records à 14 mois de distance (et même à plusieurs années de distance depuis 2000. Par rapport au plancher de 6.700Pts, le Nasdaq-100 engrange +110% et à 15.370, le Nasdaq-100 aura doublé de valeur -ainsi que son PER- par rapport au précédent zénith historique des 7.685 du 2 octobre 2018. Au rythme actuel, les 15.300/15.400 seraient atteint avant le milieu de l'été.

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +1.52%