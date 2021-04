Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : nouveau record absolu à 14.002Pts Cercle Finance • 13/04/2021 à 22:11









(CercleFinance.com) -Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 14.002Pts, battant d'une vingtaine de points son précédent record de 13.982Pts du 16 février dernier. Bien sur, le Nasdaq a enchainé deux clôtures record (au-delà des 13.800) les 9 et 12 avril mais le 'plus haut' de mi-février restait inviolé. Le Nasdaq-100 gagne de nouveau plus de 100% depuis son plancher du 18 mars 2020 (inscrit vers 6.900Pts) : fixer un nouvel objectif devient compliqué, l'actuel sommet se situant 45% au-delà du précédent (20 février 2020)... un ratio de +50% donnerait 14.550 (soit +4%).

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +1.21%