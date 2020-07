Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : nouveau record absolu à 10.432, +19% annuel Cercle Finance • 02/07/2020 à 19:27









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 pulvérise un nouveau record absolu à 10.432, soit un gain de +19% annuel et de +33% depuis fin juin 2019... avec des bénéfices qui pourraient chuter de -20 à -25% cette année. Le Nasdaq-100 -au niveau de valorisation actuel de 40 fois les profits aurait déjà 'pricé' des bénéfices en hausse de +20% par an à partir de 2021 jusqu'en 2025. Un parcours haussier depuis 3 mois de +36% sans équivalent depuis fin 1999, c'est une fuite en avant qui s'auto-alimente et se transforme en 'panique algorithmique' à la hausse. Car contrairement à 1999, il n'y a aucune 'exubérance irrationnelle' des gérants : ils courent après le score plutôt à contre coeur dans un contexte de valorisations inexplicable. L'indice 'explose' littéralement la résistance unissant les précédents sommets des 7.700 d'octobre 2018 puis 9.720 du 19/02/2020: sky is the limit, il n'existe plus aucune forme d'obstacle graphique. Rappel: les bénéfices progressent peu depuis l'été 2015, le Nasdaq-100 est pourtant passé de 3.800, à 10.400, soit +6.600Pts. Et l'indice valait 1.730Pts il y a 10 ans jour pour jour: multiplication par 6 !

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +1.09%