Nasdaq-100 : les 20.000Pts pour couronner le 1er semestre

(CercleFinance.com) - C'était attendu, sinon prévisible en cette ultime séance du 1er semestre.

Avec l'appui des 'habillages de bilan', le Nasdaq-100 atteint pour le 1ère fois les 20.000Pts pour couronner un 1er semestre de feu, avec un gain de +18,5%.

Au-delà du symbole, le climat politique pourrait devenir incertain et la croissance poussive au 3ème trimestre... cela se grefferait sur un scénario de potentiel double-top quasi parfait sur le Nasdaq (19.995/20.015Pts).

Il va falloir surveiller le comportement de l'indice à l'approche sur support des 19.475Pts puis les 19.500 : sur cassure, le support oblique moyen terme des 18.250 pourrait être rapidement testé.

L'autre approche, c'est de considérer que les 'gaps' laissés béants cette année risquent d'être refermés: soit 19.210 du 11 juin, 18.697 du 4 juin, 17.926 du 3 mai, 17.575 du 2 mai (gros 'gap') et enfin 16.750 du 17 janvier



