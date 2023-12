Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nasdaq-100 : efface le précédent record absolu des 16.764 information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 se hisse vers 16.780 efface le précédent record absolu des 16.764 du 22/11/2021.

Si le risque de double-top d'anthologie sous 16.750 est écarté, alors les valorisations de mars 2000 paraitront bientôt dérisoires.

Le Nasdaq vient de monter en ligne droite de +1.000Pts depuis 15.780 (le 6/12) et un seul 'repli' de -0,15% le 14/12 (en 9 séances): l'état d'esprit actuel en passe de devenir 'to the moon'.





Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +0.38%