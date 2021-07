Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : duplique son record absolu à 15.002Pts Cercle Finance • 14/07/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 duplique son record absolu à 15.002Pts (1er test la veille) et c'est le 13ème record inscrit depuis le 14 juin. Le Nasdaq-100 affiche près de +5.300 depuis son précédent zénith du 20/02/2020, soit +55% et +10.260Pts depuis le précédent record des 4.740Pts du 2/12/2015 (soit une multiplication par environ 3,2), soit une expansion des 'multiples' du simple au double en 6 ans. Cette séquence hausse entre 13.000 et 15.000, inaugurée le 12 mai pourrait se prolonger vers 15.100 (sommet du canal ascendant court terme).

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +0.58%