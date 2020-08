Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : climat technique sans précédent depuis T4 1999 Cercle Finance • 31/08/2020 à 20:17









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 (+1,2%) inscrit un 16ème record en 20 séances, à 12.150, et franchit le cap des +38,5% depuis le 1er janvier et des +13% sur le seul mois d'août, ce qui est du jamais vu. Au sein du Nasdaq, Tesla, avec +10% à 491$ conforte sont statut de plus grosse bulle de l'histoire avec une capitalisation qui flirte maintenant avec les 500Mds$, soit 12 fois son chiffre d'affaire (30Mds$) et 1.200 fois ses 'bénéfices'. Beaucoup d'analystes influents sont d'avis qui rien ne peut plus arrêter la hausse parabolique de Tesla (comparable seulement au bitcoin à l'automne 2017)ni celle des 'technos' en général car il n'y a pas d'alternative pour qui cherche de la 'performance', les taux zéro permettant aux PER de tendre vers l'infini pour une période très étendue (au minimum 3 ans). Le parcours du Nasdaq-100 depuis le 20 janvier se solde par une hausse supérieure à +75% (en 5 mois et 10 jours), ce qui défie l'analyse technique mais suscite parallèlement un climat 'd'achat panique' et d'appétit extrême pour le risque tel qu'il n'en a plus été observé depuis fin 1999, avec une seule maxime : 'sky is the limit'. La situation devient -selon le standards techniques historiques- totalement explosive... mais 'cette fois c'est différent', naturellement!

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +1.21% BTC/USD NEXC +1.82%