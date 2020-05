Nasdaq-100 : à 9.500Pts, à 2,5% de son record absolu du 19/02

(CercleFinance.com) -Le Nasdaq-100 flambe de +2,2% vers 9.498 (autrement dit, 9.500 sur le 'future juin') et se retrouve à 2.5% de son record absolu du 19/02 (9.736Pts).

Le scénario est tellement stupéfiant compte tenu de la toile de fond 'macro' actuelle et des projection à 12/18 mois (l'activité sera encore inférieure de 5 à 10% au niveau constaté fin 2019) qu'il ne s'explique également que par l'analyse technique... laquelle présuppose d'être sourd et aveugle au réel.

Si jamais un infime subsistait, il est désormais complètement balayé.

Le Nasdaq-100 vient de gagner +2.770Pts en moins de 2 mois (plancher à 6.773 le 23 mars): c'est la hausse la plus spectaculaire de l'histoire, dans le délais le plus court de l'histoire... sur fond de pertes d'emplois et de défauts de remboursement sur les prêts, loyers, + impayés de toute nature le plus rapide et le plus massif de toute l'histoire.

C'est aussi le plus phénoménale bulle boursière de l'histoire -hors 'dot.com' tandis que 90% des investisseurs particuliers -convertis au 'suivi de tendance'- sont désormais acheteurs, là aussi le ratio le plus vertigineux de l'histoire.