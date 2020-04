Nasdaq-100 : à 8.790, affiche un gain de +1% sur 2020

(CercleFinance.com) - La performance semble surréaliste : l'économie américaine se retrouve confrontée au plus violent et plus rapide choc récessif de son histoire mais le Nasdaq-100 s'envolait ce jeudi de +2% vers 18H et affichait alors un gain de +1% sur 2020.

Plus spectaculaire encore, sur 4 semaines (depuis le précédent changement d'échéance), l'indice affichait jusqu'à +25,7%, probablement un record absolu.

Le 'gap' des 8.613 avait été comblé en début de semaine, à près de 8.800Pts, Nasdaq-100 renoue avec ses niveaux du 27 décembre, quand la croissance US était supposée progresser à un rythme de +2 à +2,5% jusqu'en 2023, et non se contracter de -6 ou -7% en 2020.

Cette envolée s'accompagne d'une ultra-concentration des achats sur les 'GAFAM', auxquels il faut rajouter Netflix (record absolu ce 16 avril) et bien sur Amazon, avec +5,5% vers 2.436$, son nouveau zénith historique.