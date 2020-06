Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : à 0,25% des 10.000Pts, comment rater l'objectif? Cercle Finance • 09/06/2020 à 18:46









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 engrange +0,75% et inscrit un nouveau record absolu à 9.974,3Pts, à 0,25% des 10.000Pts. La question qui se pose est comment après avoir repris +48,7% sur un plancher des 6.772, comment le Nasdaq pourrait rater l'objectif des 10.000 ? A partir du moment où l'indice des 100 vedettes a repris plus de 38,2% en 2 mois (qui était un record déjà vertigineux), quelle est est la limite ? Si c'est +50%, le Nasdaq-100 pourrait tester les 10.160. En cas de consolidation, un petit palier de soutien se dessine vers 9.718 (ex-record absolu du 19 février), un second vers 9.380Pts.

Valeurs associées NASDAQ 100 INDEX Index Ex +0.74%