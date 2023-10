Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq-100 : -3% en hebdo, triple-sommet déclinant information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 23:24









(CercleFinance.com) - Nasdaq-100 décroche de -3% en hebdo, dont -1,5% pour ce seul vendredi 20, avec au final, l'enfoncement du support oblique des 14.780, ce qui valide un triple-sommet déclinant (15.888/15.508/15.264).

Reste à compléter le scénario par la cassure du dernier support (15.550) préservé in extremis à quelques minutes de l'achèvement de cette séance des '3 sorcières'.

Ce qui est en jeu ?

Une sortie de triangle baissier moyen terme par le bas et un décrochage en direction du 'gap' des 13.650 du 24 mai dernier et ex-zénith du 15/08/2022.





