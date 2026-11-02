Narragansett Bancorp s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après sa transformation en banque mutualiste

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2 novembre - ** La banque communautaire Narragansett Bancorp

NARA.O s'apprête à faire son entrée au Nasdaq dans le courant de la journée de lundi

** NARA a vendu environ 9,1 millions d'actions lors de son introduction en bourse , dans le cadre de sa conversion en banque par actions

** La conversion d’une banque mutuelle en société par actions intervient lorsque des institutions financières, telles que des banques ou des caisses d’épargne, passent du statut de banque mutuelle à celui de société par actions

** Les banques mutualistes appartiennent à leurs déposants, contrairement aux banques traditionnelles qui appartiennent à des actionnaires

** NARA est la société mère de BayCoast Bank, agréée dans le Massachusetts, dont la charte remonte à 1851 et qui exploite 26 agences bancaires offrant une gamme complète de services

** Piper Sandler a agi en tant qu’agent de placement pour l’offre d’actions