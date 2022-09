Nao Logistics, nouveau fonds d'immobilier logistique, reçoit le label ISR

(AOF) - Récemment lancé, le fonds Nao Logistics du Groupe Panhard vient de recevoir le Label ISR. Cette labellisation du véhicule dédié à l'investissement logistique certifie la démarche à impact mise en œuvre par l'équipe de gestion, prenant en compte tous ces facteurs de risques. Le fonds s'intégrait déjà dans l'Article 8 du règlement SDFR, ainsi que dans le respect de l'Article 29 (Loi Climat), des PRI et de la taxonomie européenne en vigueur.

Ces engagements sont rendus possibles par une équipe interne de trois experts, chargés de structurer la stratégie d'investissement responsable aux côtés d'un cabinet spécialisé. La gestion du véhicule vise en effet une réduction de l'empreinte carbone et des dépenses énergétique au sens large, mais aussi le confort des occupants dans les infrastructures.

Divers outils sont déployés pour cela : une grille d'analyse ESG s'assure de la conformité des actifs en amont de l'investissement, et peut mener à une exclusion stricte de valeurs jugées en opposition à ces objectifs. Elle est réalisée par un consultant externe afin de garantir l'indépendance de la gestion et d'assurer une pleine transparence des données.

En complément, un tableau de bord consolidé est régulièrement mis à jour pour évaluer l'avancée des solutions nécessaires à chaque actif, les actions mises en place et l'impact qui en découle. Les objectifs et chantiers font l'objet d'une évaluation quantitative à des fins de rigueur méthodologique. Chaque actif fait ainsi l'objet d'une notation sur 100, au prisme de 15 indicateurs portant sur les 3 piliers ESG. La pondération de cette évaluation se décompose comme suit : 50% pour la dominante environnementale, 30% pour la portée sociale et 20% pour les questions de gouvernance.