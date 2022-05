Nanobiotix : visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2023

(AOF) - Nanobiotix présentait fin mars une position de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissement à court terme de 70,6 millions d'euros au 31 mars 2022 contre 83,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. Pour compléter ses ressources financières, la biotech met actuellement en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux. Cette ligne de financement offrira une option et créera de la flexibilité à court terme à la société en fournissant un potentiel de liquidité mais dont l'utilisation sera faite uniquement si nécessaire.

Nanobiotix poursuit en même temps ses efforts pour réduire ses dépenses opérationnelles. Sur la base de la réduction du budget actuel et de ses projections financières, le groupe espère une position de trésorerie ainsi modifiée lui permettant de financer ses opérations au moins jusqu'au quatrième trimestre 2023. En parallèle, la société recherche actuellement à négocier ses conditions de crédit existantes.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.