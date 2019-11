NANOBIOTIX soutenu par des essais encourageants de son traitement contre le cancer

Les données montrent que cette combinaison a permis d'obtenir un contrôle local supérieur ainsi qu'une augmentation significative de l'effet abscopal et de la survie par rapport à toutes les autres combinaisons testées. De plus, plusieurs réponses complètes ont été observées au niveau de la deuxième tumeur du groupe ayant reçu la combinaison avec NBTXR3 alors qu'aucune n'a été observée dans les autres groupes.

L'étude comprenait également un modèle dans lequel la deuxième tumeur n'a reçu qu'une très faible dose de rayonnement tandis que la première a reçu une dose complète. Dans ce modèle, les chercheurs ont évalué l'impact de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 et un anti-CTLA-4 sur la croissance tumorale.

Les résultats ont également montré que la combinaison NBTXR3 et anti-PD-1 peut produire un effet abscopal équivalent à une dose de rayonnement inférieure, précise la biotech. L'enjeu est d'importance, car cela ouvrirait la possibilité d'une désescalade de doses de radiothérapie, ce qui signifie que la quantité de radiothérapie délivrée aux patients pourrait être réduite sans en diminuer l'efficacité.

Les données montrent la génération d'une réponse immunitaire adaptative - transformant les tumeurs froides en tumeurs chaudes - un meilleur contrôle local, un effet abscopal (la régression d'une métastase alors que la cible thérapeutique était ailleurs) et une survie significativement accrue.

(AOF) - Les nouvelles encourageantes s'enchaînent pour les biotechs françaises spécialisées dans le très prometteur segment de l'immuno-oncologie. Hier, Ose Immunotherapeutics annonçait de nouveaux résultats positifs d'essais de son candidat-médicamement, Tedopi dans le cancer du poumon. Aujourd'hui, Nanobiotix a révélé la supériorité de son traitement expérimental NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 par rapport à la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 dans un modèle in vivo résistant aux anti-PD-1. A Paris, le titre Nanobiotix gagne 5,59% à 7,27 euros.

