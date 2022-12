Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nanobiotix: premier patient randomisé aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/12/2022 à 10:32

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce qu'un premier patient a été randomisé aux États-Unis dans l'essai global de phase 3 NANORAY-312, évaluant son radioenhancer NBTXR3 dans le traitement des patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou.



NBTXR3 activé par radiothérapie sera évalué seul ou en combinaison avec le cetuxima, sur les patients âgés atteints d'une forme localement avancée de ce cancer et qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine.



Les États-Unis s'ajoutant à l'Europe et à l'Asie, des patients sont désormais randomisés dans toutes les régions principales prévues dans l'étude. L'analyse de futilité est prévue pour le second semestre 2023 et les données intermédiaires pour le second semestre 2024.