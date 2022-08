Nanobiotix, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 3 août 2022

(AOF) - Nanobiotix

(+ 12,30% à 3,83 euros)

Le cours de la biotech française bénéficie de l'appétence retrouvée des investisseurs pour les valeurs de croissance. De plus, elle est en passe de lancer ses premiers sites d'essais cliniques aux États-Unis dans le cadre d'un essai de phase 3 en cours pour son produit NBTXR3 contre le carcinome épidermoïde de la tête et du cou.

