Nanobiotix, parmi les plus fortes hausses du marché SRD à la mi-séance du jeudi 7 octobre 2021

(AOF) - Nanobiotix (+ 10,99% à 10,10 euros)

Nanobiotix a annoncé cinq présentations à la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO). La réunion se tiendra du 24 au 27 octobre 2021. " Apporter des solutions thérapeutiques disruptives, pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, commence par la démonstration d'un impact significatif sur la survie ", a déclaré Laurent Levy, Cofondateur et Président du Directoire de Nanobiotix.

Avant d'ajouter : " La présentation, pour la première fois, de ces critères exploratoires dans notre étude de phase I dans les cancers de la tête et du cou, donnera un aperçu du potentiel de notre traitement dans notre indication prioritaire, alors que nous nous préparons à lancer notre phase III mondiale dans ces mêmes cancers, cette année. Nous continuons à développer NBTXR3 en tant que thérapie potentielle largement applicable à toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux et sommes également impatients de présenter des mises à jour en immunothérapie et dans le sarcome des tissus mous. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.