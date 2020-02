NANOBIOTIX obtient la désignation "Fast Track" de la FDA pour un traitement

(AOF) - Nanobiotix a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation "Fast Track" pour l'étude de NBTXR3 activé par la radiothérapie seule ou en combinaison avec cetuximab, pour le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé et qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine.

La société spécialisée dans les nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement du cancer précise que la désignation "Fast Track" est un processus conçu pour faciliter le développement et accélérer l'examen de médicaments destinés à des affections graves et susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. L'objectif est d'accélérer la mise à disposition de nouvelles options thérapeutiques pour les patients.

