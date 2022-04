Nanobiotix : nouvelles données très encourageantes

(AOF) - Nanobiotix a annoncé que de nouvelles données issues d'une étude préclinique ouverte menée sur des souris évaluant les changements dans l'expression des gènes immunitaires induits par de multiples combinaisons de NBTXR3, d'anti-PD-1, d'anti-LAG-3 et d'anti-TIGIT, ont montré que les groupes ayant reçu NBTXR3 en même temps que des inhibiteurs de checkpoints ont surpassé toutes les autres combinaisons en termes d'efficacité, de survie et d'induction d'une mémoire anticancéreuse à long terme.

Cette nouvelle analyse a conclu que NBTXR3 associé à un triple blocage par PD-1, LAG-3 et TIGIT (Thérapie Combinée) favorise l'activation immunitaire au niveau du site irradié, les réponses abscopales au niveau des sites non irradiés, et suggère que la thérapie combinée pourrait être efficace contre les cancers.

"Nous pensons que l'effet potentiel d'amorçage immunitaire par NBTXR3 activé par radiothérapie pourrait changer la donne en matière d'immunothérapie du cancer ", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix.

" Nous pensons que, si de nouvelles modalités de traitement par immunothérapie continuent d'émerger, elles restent tributaires d'une réponse immunitaire sous-jacente. Ces nouvelles données précliniques d'expression génique montrant que l'ajout de NBTXR3 a renforcé l'activité dans les voies immunitaires clés associées à l'immunité innée et adaptative, et a surpassé toutes les autres combinaisons en termes d'efficacité, de survie et d'induction d'une mémoire anticancéreuse à long terme, s'ajoutent à un ensemble croissant de soutien de NBTXR3 en tant que produit candidat qui pourrait potentiellement aider à étendre les avantages de l'immunothérapie à une plus grande partie des patients. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.