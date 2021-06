NANOBIOTIX : nouvelles données positives pour NBTXR3

(AOF) - Nanoniotix présente au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology, 4-8 juin) de nouvelles données cliniques, dans le cadre de son programme de développement en association aux immunothérapies anti-cancéreuses (anti-PD-1). Les immunothérapies anticancéreuses telles que les anti-PD-1 (inhibiteurs de checkpoint) ont donné des résultats cliniques prometteurs au cours des deux dernières décennies et sont souvent utilisées pour traiter les cancers avancés lorsque les autres thérapies manquent d'efficacité.

Cependant, seule une minorité de ces patients bénéficie de ces produits. Par exemple, dans les cancers de la tête et du cou, la grande majorité des patients (80 à 85 % selon les données publiées) ne tire qu'un bénéfice temporaire des anti-PD-1 voire aucun bénéfice, parce qu'ils ne répondent pas au traitement ou développent une résistance au fil du temps.

" L'amélioration des taux de réponse aux inhibiteurs de checkpoint est actuellement un défi majeur pour la communauté médicale et scientifique ", déclare Tanguy Seiwert, MD, Directeur du groupe dédié aux cancers de la tête et du cou à Johns Hopkins Medicine. " Les données que nous avons observées à ce jour suggèrent que NBTXR3 pourrait représenter une approche locale et systémique complètement différente pour surmonter cet obstacle aux immunothérapies. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.