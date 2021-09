Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix : le titre monte après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Nanobiotix progresse de plus de 6% en Bourse ce jeudi après avoir fait le point sur ses activités et dévoilé ses résultats de premier semestre. Dans un communiqué, la société française de biotechnologies estime avoir réalisé des 'progrès cliniques et opérationnels' au cours des six premiers mois de l'année. Nanobiotix se montre notamment très encouragée par les résultats de son étude de phase I consacré au NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou, présentés plus tôt cette année, et dit attendre avec impatience la publication des données de survie, prévues au quatrième trimestre. Une étude pivot de phase III devrait également démarrer d'ici à la fin de l'année. D'un point de vue financier, le premier semestre s'est soldé par une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 30,4 millions d'euros, contre 20,6 millions d'euros un an plus tot. Un creusement que l'entreprise explique par les charges opérationnelles associées à la fin de son accord de collaboration avec PharmaEngine. Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 102,3 millions d'euros, ce qui devrait permettre à la biotech de financer ses plans de développement jusqu'au premier trimestre 2023.

Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris +4.56%