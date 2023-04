Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: le titre chute, inquiétudes sur la trésorerie information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 12:09









(CercleFinance.com) - Nanobiotix chute en Bourse ce mardi après avoir fait état d'une division par deux de sa trésorerie en 2022, une situation qui fait surgir un doute 'matériel' quant à la continuité de son exploitation.



La société de biotechnologies - qui n'a comptabilisé aucun chiffre d'affaires l'an dernier - a en revanche vu ses dépenses de R&D grimper à 32,6 millions d'euros, contre 30,4 millions d'euros en 2021.



Conséquence, sa perte nette s'est creusée à 57 millions d'euros, soit 1,64 euro par action, à comparer avec un déficit de 47 millions d'euros sur l'exercice précédent.



Au 31 décembre 2022, Nanobiotix disposait de 41,4 millions d'euros de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements, contre 83,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.



Sur la base du plan opérationnel actuel, Nanobiotix estime que ce montant devrait lui permettre de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2023.



L'entreprise - qui dit avoir mis en place des actions pour obtenir de nouveaux financements - mentionne cependant l'existence d'un doute matériel quant à sa capacité d'assurer la continuité d'exploitation, en l'absence de la certitude de l'obtention des ressources eu égard aux besoins de trésorerie futurs.



Vers 12h00, le titre décrochait de plus de 28%, accusant de loin la plus forte baisse du marché parisien.





