Nanobiotix : le NBTXR3 en force au congrès de l'Astro

(CercleFinance.com) - Nanobiotix a annoncé jeudi prévoir cinq présentations sur le NBTXR3, son antitumoral, à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society for Radiation Oncology (Astro), qui se déroulera à la fin du mois. Point d'orgue du programme, la biotech dévoilera pour la première fois les critères exploratoires de son étude de phase I dans les cancers de la tête et du cou. Cette présentation doit permettre de donner un aperçu du potentiel du NBTXR3 dans cette indication considérée comme prioritaire, alors que que la société se prépare à lancer une étude de phase III mondiale d'ici à la fin de l'année. A la Bourse de Paris, l'action Nanobiotix grimpait de plus de 15% jeudi en prévision de l'événement. Les autres exposés porteront sur le potentiel de développement du NBTXR3 dans les tumeurs avec d'autres agents anti-cancéreux, l'amorçage de la réponse immunitaire en association à un anti-PD-1 dans les cancers avancés, le contrôle local des tumeurs dans le traitement du sarcome des tissus mous ainsi que sur des données précliniques de l'association NBTXR3-anti-PD-1 dans le cancer du poumon. Administré par injection et activé par radiothérapie, le NBTXR3 a été conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée, déclenchant une réponse immunitaire et une mémoire anticancéreuse à long terme.

Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris +14.84%