NANOBIOTIX : le développement de NBTXR3 se poursuit

(AOF) - Le plan global de développement de Nanobiotix pour NBTXR3, premier produit de la classe des "radio enhancer", se poursuit,conformément aux prévisions, dans plusieurs tumeurs solides avec,en priorité,l'indication du cancer de la tête et du cou et les combinaisons avec l'immunothérapie. La préparation de l'essai pivot (phase III) destiné à l'enregistrement mondial de NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou,est en cours. L'étude devrait être lancée dès que son financement aura été sécurisé.

Les premiers résultats cliniques de l'étude de phase I évaluant NBTXR3 activé par la radiothérapie, en combinaison avec le pembrolizumab ou le nivolumab, seront présentés d'ici fin 2020.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

