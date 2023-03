Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: la publication des résultats annuels reportée information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - La société française de biotechnologie Nanobiotix a reporté mardi la publication de ses résultats annuels, expliquant avoir besoin de temps afin de finaliser ses procédures de clôture d'exercice.



Dans un communiqué, l'entreprise indique qu'elle annoncera la nouvelle date de publication de ses résultats au titre de l'exercice 2022, ainsi que celle de la conférence téléphonique, dans un prochain communiqué de presse.



La publication était prévue pour aujourd'hui.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nanobiotix perdait 5,6% mardi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris -7.96%