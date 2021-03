Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix : la collaboration avec PharmaEngine prend fin Cercle Finance • 05/03/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Nanobiotix était sanctionné en Bourse vendredi après l'annonce de la fin de sa collaboration avec PharmaEngine, une décision que les analystes jugent toutefois 'sans surprise'. Le titre de la société française de biotechnologie affichait une baisse de 2,4% en début de séance, dans un marché parisien en repli d'environ 0,8%. Dans un communiqué publié hier soir, l'entreprise indique avoir mis fin à l'accord de licence qui avait été conclu avec PharmaEngine en 2012, invoquant une violation importante des termes du partenariat. 'Nous ne sommes pas surpris par cette annonce, car nous estimions que la collaboration n'était pas fructueuse', expliquent ce matin les analystes d'Invest Securities. Pour rappel, l'accord entre les deux sociétés portait sur le développement et la commercialisation de l'anti-cancéreux NBTXR3 dans la zone Asie-Pacifique, un marché comprenant l'Australie, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, Taïwan et d'autres pays de la région. Les analystes font valoir que PharmaEngine n'avait pas accordé une grande priorité au développement des programmes évaluant NBTXR3, conçu pour augmenter l'efficacité de la radiothérapie à l'intérieur des cellules tumorales. Après cette annonce, les équipes de Degroof Petercam - qui affichent une recommandation 'alléger' sur Nanobiotix - disent avoir ramené leur objectif de cours sur la valeur de 12 à 11 euros après avoir retiré de leur modèle de valorisation les estimations concernant le marché APAC.

Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris -2.11%