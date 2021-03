NANOBIOTIX en hausse après des données encourageantes sur NBTXR3

(AOF) - Nanobiotix gagne 6,4% à 14,62 euros après des données encourageantes. Selon la biotech française, la combinaison de checkpoint inhibitors associée au NBTXR3 du groupe, activé par radiothérapie, a amélioré la réponse anti-tumorale dans les tumeurs irradiées et non irradiées (abscopales), ainsi que le contrôle des tumeurs locales et distantes et a augmenté le taux de survie.

Les souris ayant survécu ont été immunisées contre les réinjections de cellules tumorales, ont conservé un pourcentage de cellules immunitaires mémoires significativement plus élevé et des activités immunitaires anti-tumorales plus fortes que les souris du groupe témoin, a précisé Nanobiotix.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.