NANOBIOTIX : données cliniques positives pour NBTXR3

(AOF) - Nanobiotix a annoncé les premiers résultats cliniques positifs d'une étude de phase I évaluant le NBTXR3 activé par radiothérapie, premier produit de la classe des radioenhancers, en association avec le pembrolizumab ou le nivolumab (inhibiteurs anti-PD-1 de points de contrôle) pour le traitement de patients atteints de cancers avancés. Les résultats ont été présentés lors du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer).

Huit des neuf patients traités dans le cadre de l'étude à ce jour ont présenté une régression tumorale, dont six des sept non-répondeurs aux anti-PD-1.

Quatre des non-répondeurs aux anti-PD-1 présentaient des lésions multiples, et trois des quatre ont connu une régression tumorale dans les lésions locales et/ou distantes non injectées.

Un patient présentant une résistance antérieure aux anti-PD-1 a connu une régression tumorale retardée, suggérant une réponse immunitaire adaptative déclenchée par le NBTXR3 activé par radiothérapie.

Les données démontrent, qu'à ce jour, l'administration de NBTXR3 par injection intra-tumorale a été possible et bien tolérée chez tous les patients (cancer de la tête et du cou, métastases pulmonaires et hépatiques).

Cependant, un patient de la cohorte des cancers de la tête et du cou a subi 4 événements indésirables graves liés à l'anti-PD-1, dont 2 ont également été signalés comme pouvant être liés au NBTXR3.

Ces premières données d'observation soutiennent la poursuite du développement clinique du NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 dans plusieurs types de tumeurs, indépendamment de l'exposition antérieure à l'immunothérapie.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

