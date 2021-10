Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix : des premiers résultats positifs sur NBTXR3 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Nanobiotix a dévoilé ce lundi les premières données de survie de son étude de phase I menée sur NBTXR3, son principal produit, dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé. D'après ces résultats, la médiane de survie globale est ressortie à 18,1 mois et la médiane de survie sans progression à 10,6 mois, pour les 41 patients évaluables de l'étude, tous âgés, fragiles et difficiles à traiter. Des premières conclusions qualifiées d''impressionnantes' par les analystes de Jefferies. 'Si l'essai ne comporte pas de groupe témoin, ces données se comparent néanmoins avantageusement par rapport aux quelque 12 mois de survie globale apparus dans d'autres études cliniques, et chez des patients qui apparaissent encore plus fragiles', fait valoir le broker américain. Pour Jefferies - qui réitère sa recommandation d'achat sur Nanobiotix et en fait l'une de ses valeurs préférées dans la biotech ('top pick') - ces données sont de bon augure en vue du lancement d'une étude de phase III. Les données complètes de l'essai seront présentées demain par le professeur Le Tourneau (Institut Curie) demain à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO) à Chicago. Après une ouverture favorable (+2%), le titre Nanobiotix est repassé dans le rouge en courant de matinée et accusait un repli de l'ordre de 1,6% en début d'après-midi.

Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris -0.28%