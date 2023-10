Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: de nouveaux résultats cliniques à l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 12:15









(CercleFinance.com) - Nanobiotix progresse de 4% ce lundi à la Bourse de Paris après avoir fait part de nouveaux résultats cliniques à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie (ESMO).



Les conclusion d'une étude de phase I conduite dans le cancer du pancréas avancé font ressortir une survie médiane de 23 mois chez les patients ayant bénéficié de l'injection du NBTXR3, en association avec la radiothérapie, contre 19 mois avec la radiothérapie seule.



Dans une autre étude de phase I, cette fois dans le cancer de la tête et du cou, la survie des patients ressort à 43 mois avec NBTXR3 en plus d'une radiothérapie, contre 18 mois pour la radiothérapie seule.



NBTXR3 - le principal projet de la société de nanomédecine - est un composé de nanoparticules d'hafnium qui amplifient par un facteur 9 l'effet anti-tumoral des radiothérapies.



Il fait actuellement l'objet d'une dizaine d'essais cliniques, en partenariat avec des institutions dont Gustave Roussy et des groupes industriels tels que Johnson & Johnson.





