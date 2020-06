NANOBIOTIX : Curadigm valide sa technologie Nanoprimer dans les thérapies à base d'ARN

(AOF) - Nanobiotix a annoncé la présentation prochaine des données de sa filiale Curadigm lors de la réunion virtuelle de 2020 de l'American Association for Cancer Research (AACR). Le spécialiste de la nanomédecine souligne que les résultats obtenus illustrent la capacité de la nouvelle technologie "Nanoprimer" de Curadigm à améliorer l'efficacité des médicaments administrés par voie intraveineuse (IV). Aussi, dans cette étude, le Nanoprimer a été associé à différentes thérapies à base d'ARN et a montré qu'il apportait jusqu'à 50% d'efficacité supplémentaire à ces traitements.

La société ajoute que la plupart des thérapies délivrées par IV sont limitées dans leur efficacité par des barrières biologiques, principalement le foie et la rate, qui empêchent une distribution satisfaisante du produit dans l'organisme. En raison de ces barrières, seule une fraction de la dose administrée est responsable de l'action thérapeutique, tandis que le reste de la dose est inutile et potentiellement toxique pour les organes sains. Ceci est particulièrement limitant pour le développement de nanomédicaments et de thérapies à base d'ARN, pour lesquels il est particulièrement compliqué d'obtenir une accumulation efficace dans les tissus cibles.

Le Nanoprimer développé par Curadigm a pour but de redéfinir la balance thérapeutique (efficacité / toxicité) entre la dose éliminée et la dose disponible, ceci en occupant de manière spécifique et transitoire, les voies de clairance au niveau du foie. Lorsqu'il est associé à des traitements tels que les ARN messagers (mRNA) ou interférents (SiRNA), le Nanoprimer permet une accumulation accrue dans les tissus cibles sans augmenter la toxicité au sein des organes de clairance. Les résultats de l'AACR permettent de valider la capacité de la technologie développée par Curadigm à augmenter la biodisponibilité et l'efficacité des traitements à base d'ARN. Au-delà des acides nucléiques, la technologie Nanoprimer est applicable à d'autres familles d'agents thérapeutiques telles que les nanomédicaments et les technologies d'édition du génome.

