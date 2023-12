Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: clôture du placement restant de JJDC information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce la clôture par Johnson & Johnson Innovation (JJDC) de la souscription précédemment annoncée de 901.256 actions ordinaires supplémentaires, sous la forme d'ADS, pour un montant total de 4,8 millions de dollars, soit 4,6 millions d'euros.



Cet investissement fait suite à l'approbation par le Ministère français de l'Economie du placement restant de JJDC le 22 novembre, conformément aux règles en matière de contrôle des investissements étrangers en France.



Le produit brut total d'environ 50,9 millions d'euros reçu par Nanobiotix a ainsi augmenté pour atteindre 55,5 millions environ, étendant la visibilité financière de la société de biotechnologie jusqu'au milieu de l'année 2025.





